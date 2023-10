Sirenes de alerta de foguetes soam em Jerusalém

Sirenes de alerta de foguetes soaram hoje em Jerusalém, Israel, e foram ouvidas detonações, avançaram hoje jornalistas da agência francesa de notícias AFP.

Segundo referiram os jornalistas no local, as sirenes soaram às 14:29 (12:29 em Lisboa) e cinco detonações foram ouvidas imediatamente.

A comunicação israelita também noticiou a queda de um foguete perto do colonato de Efrat, situado na região de Belém, na Cisjordânia, a 15 km de Jerusalém.

Hoje assinala-se o 24º dia de guerra entre Israel e o Hamas, que começou com um ataque de surpresa do grupo israelita contra o território israelita no dia 07 de outubro. O ataque provocou cerca de 1.400 mortos, mais de 5.400 feridos e foram feitos 239 reféns, que foram levados para Gaza.

Como retaliação, Israel tem bombardeado a Faixa desde então e na sexta-feira expandiu as suas operações terrestres, deixando no total mais de 8.000 palestinianos mortos e mais de 20.000 feridos, segundo números do Hamas.