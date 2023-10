Saiba o que hoje é notícia

O julgamento do processo EDP, em que são arguidos o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, o ex-ministro da Economia Manuel Pinho e a mulher, Alexandra Pinho, tem início marcado para hoje, mas poderá ser adiado.

O eventual adiamento resulta de um pedido da defesa de Manuel Pinho, que alega não ter sido notificada em devido tempo.

O início do julgamento poderá também ser comprometido por uma greve do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), que agendou para hoje uma manifestação no Campus da Justiça.

O antigo ministro da Economia (2005-2009), em prisão domiciliária desde dezembro de 2021, é acusado de um crime de corrupção passiva para ato ilícito, outro de corrupção passiva, um crime de branqueamento de capitais e um crime de fraude fiscal.

A mulher, Alexandra Pinho, será julgada por um crime de branqueamento e outro de fraude fiscal, em coautoria material com o marido, e Ricardo Salgado vai a julgamento por um crime de corrupção ativa para ato ilícito, um crime de corrupção ativa e outro de branqueamento de capitais.

Ricardo Salgado foi submetido, em 28 de setembro, a um exame neurológico no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) de Coimbra, que foi pedido pelos advogados do antigo presidente do BES em vários processos nos últimos dois anos, para avaliar o impacto no julgamento do diagnóstico de doença de Alzheimer que lhe foi atribuído, mas só tem valor de perícia no processo EDP.

No entanto, o MP acabou por separar em dezembro de 2022 os processos, ao centrar-se por agora nas suspeitas de corrupção e branqueamento com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo (GES) relativamente a Manuel Pinho, Alexandra Pinho e Ricardo Salgado.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Centro de Artes de Águeda recebe, entre hoje e sexta-feira, a 22.ª edição do Festival O Gesto Orelhudo, dedicado à musicomédia, com a banda Jesus Quisto a abrir.

Repartidos pelo auditório principal e o café-concerto, os espetáculos colocam em palco grupos de Portugal, Espanha, França e Itália.

Um dos destaques, logo no programa para a noite de abertura, é a presença dos Jesus Quisto, banda nascida na série "Pôr do Sol". Apesar de nunca ter existido na realidade, a banda tem dois EP disponíveis nas plataformas de 'streaming' e vários 'singles', tendo esgotado duas vezes o Teatro Maria Matos, em Lisboa, em agosto do ano passado. Desde então já atuaram nos coliseus de Lisboa e Porto e também no festival Alive, em Oeiras.

DESPORTO

Benfica e Sporting de Braga procuram conquistar os primeiros pontos na Liga dos Campeões de futebol, nos estádios de Inter Milão e Union Berlim, respetivamente, em jogos da segunda jornada, depois de uma 'entrada em falso'.

O campeão nacional perdeu por 2-0 com o Salzburgo, na estreia no Grupo D, resultado duplamente penalizador, porque foi registado em casa e perante o adversário, teoricamente, mais fraco do grupo, que integra ainda a Real Sociedad.

O Benfica não poderá contar em Milão, a partir das 20:00, com o defesa central António Silva, expulso frente ao Salzburgo, que é o líder isolado do grupo, pois espanhóis e italianos empataram 1-1.

O Sporting de Braga também foi batido em casa na primeira ronda, por 2-1, pelo Nápoles, que comanda o Grupo C em igualdade com o Real Madrid, após o triunfo sofrido do recordista de títulos da prova, com 14 troféus, na receção ao Union Berlim, por 1-0.

Italianos e espanhóis vão tentar isolar-se na liderança, quando se defrontarem em Nápoles, já depois de Sporting de Braga e Union Berlim medirem forças na Alemanha, às 17:45, numa reedição dos embates na temporada passada na Liga Europa, que terminaram com um triunfo por 1-0 para cada lado.

INTERNACIONAL

O Rei de Espanha termina hoje a ronda de contactos com os partidos que conseguiram representação parlamentar nas eleições de julho e deverá propor um novo candidato a primeiro-ministro, após o recente chumbo do nome do líder do PP.

Depois de ter ouvido na segunda-feira a Coligação Canária, a União do Povo Navarro, o Partido Nacionalista Basco, a plataforma de esquerda e extrema-esquerda Somar e o partido de extrema-direita VOX, hoje será a vez de o monarca receber os líderes do Partido Socialista espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, e do Partido Popular (PP, direita) Alberto Núñez Feijóo.

Quatro partidos independentistas da Galiza, País Basco e Catalunha não participam nas rondas com o Rei por não lhe reconhecerem legitimidade como chefe de Estado.

Depois de na semana passada os deputados terem chumbado o nome do líder do PP (a força política mais votada nas legislativas de 23 de julho) para o cargo de primeiro-ministro, é previsível que Felipe VI proponha hoje o socialista Pedro Sánchez ao parlamento.

Atual primeiro-ministro em funções, Sánchez tem dito que está disponível para esse encargo do Rei e que acredita ter condições para reunir os apoios necessários no parlamento para ser reconduzido no cargo de primeiro-ministro. E diz que já demonstrou isso mesmo em 17 de agosto, quando os socialistas conseguiram ficar com a presidência do parlamento graças ao apoio dos partidos de esquerda e das forças nacionalistas e independentistas da Catalunha, Galiza e País Basco.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Representantes da União Europeia (UE) e do Mercosul vão reunir-se, hoje e quarta-feira, em Brasília, para prosseguirem com as negociações do acordo comercial entre os dois blocos.

UE e Mercosul têm mantido um contacto regular, no sentido de conseguirem concluir as negociações sobre o anexo ao acordo, relativo a compromissos ambientais.

O Presidente do Paraguai, Santiago Peña, já avisou que se o acordo UE-Mercosul não estiver concluído até 06 de dezembro, o bloco sul-americano abandona o projeto e iniciará negociações com países asiáticos.

Em junho, o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que assume a presidência rotativa do Mercosul, tinha já adiantado o final do ano como o prazo para a negociação do acordo.

***

A 26.ª Conferência Regional Africana da Interpol começa hoje em Luanda, reunindo na capital angolana, durante três dias, altos oficiais das diferentes polícias de países africanos e de outros continentes.

Na reunião será abordada a Estratégia Regional Africana da Interpol no âmbito da prevenção e repressão à criminalidade organizada transnacional, com destaque para o cibercrime, crimes financeiros e de corrupção, tráfico de seres humanos e terrorismo, bem como o reforço da cooperação internacional em matéria policial e criminal.

A conferência da região africana da Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol coincide com a celebração do centenário da sua institucionalização e com o 41.º aniversário de adesão de Angola.

Os trabalhos contam com a participação do presidente da organização, major-general Ahmed Nasser Al Raisi.

SOCIEDADE

Professores vão concentrar-se hoje junto à residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, e exigir respostas para a falta de docentes, desvalorização salarial, recuperação do tempo de serviço ou a precariedade.

A concentração foi convocada pela plataforma de nove organizações sindicais, que inclui as federações nacionais dos Professores e da Educação (Fenprof e FNE), que solicitaram também uma audiência ao primeiro-ministro, António Costa.

"As organizações sindicais de professores não exigem que tudo se resolva de uma só vez, mas não abdicam de discutir e negociar soluções que deem resposta aos problemas até ao final da atual legislatura", escrevem em comunicado.

Esta concentração acontece um dia depois de, numa entrevista à TVI/CNN Portugal, António Costa ter recusado, uma vez mais, a contagem integral do tempo de carreira dos professores - uma das exigências dos sindicatos - por ser "insustentável para o país".

***

A Segurança Rodoviária, PSP e GNR iniciam a campanha "Viajar sem pressa" para alertar os condutores para os riscos do excesso de velocidade, uma das principais causas dos acidentes e responsável por mais de 60% das infrações.

A campanha, inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2023, vai decorrer até 09 de outubro para "alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas", referem a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), PSP e GNR, num comunicado conjunto.

As três entidades salientam que, num atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos.

Como exemplo, referem que se um veículo circular a 30 quilómetros por hora, a probabilidade das consequências de um atropelamento serem mortais é de 10%, aumentando a velocidade para 50 quilómetros por hora, a probabilidade passa a ser de 80%.