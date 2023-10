Trump diz que "fraqueza e incompetência" de Biden provocaram ataque do Hamas

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que foi a "fraqueza e incompetência" do seu sucessor, Joe Biden, que provocou o ataque do Hamas a Israel, a 7 de Outubro, que fez mais de 1.400 mortos.

Trump, que encerrou um encontro da Coligação Judaica Republicana realizada em Las Vegas, também criticou a ajuda, de cerca de 94 milhões de euros, em assistência humanitária à Faixa de Gaza e Cisjordânia ocupada, destinada a mais de um milhão de deslocados pelo conflito, anunciada por Biden na semana passada.

"O Hamas recebeu imediatamente 100 milhões de dólares. Deram-no a Gaza, mas (o Hamas) vai levá-lo a 100%", disse Trump.

Pelo menos 7.703 pessoas morreram e 18.967 ficaram feridas pelos bombardeamentos de Israel na Faixa de Gaza desde 7 de Outubro, depois de o movimento islamita palestiniano Hamas ter matado 1.400 pessoas numa incursão surpresa em solo israelita. Outras 229 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita.

O ex-Presidente e atual favorito na corrida às primárias republicanas para as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos, esteve no evento ao lado de outros candidatos do partido que também discursaram, sublinhando o seu total apoio a Israel na guerra contra o Hamas.

Trump também disse que, se voltar à Casa Branca em 2025, punirá o Hamas e países do Médio Oriente que apoiam o grupo com sanções e cancelamentos de vistos para os Estados Unidos.

No seu discurso de meia hora, Trump não mencionou a retirada de Mike Pence, que foi seu vice-presidente na Casa Branca, das primárias republicanas, anunciada no sábado.

Pence anunciou, no mesmo evento, uma hora antes de Trump subir ao palco, em Las Vegas, que se aposenta mas que continuará a "lutar" para que os republicanos assumam Washington nas próximas eleições.