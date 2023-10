Hamas diz que conflito já causou 4.651 mortos na Faixa de Gaza

O conflito em Israel já causou 4.651 mortos e 14.245 feridos na Faixa de Gaza, segundo o último balanço do Ministério da Saúde do Hamas, o movimento islamita no poder no território.

Segundo o Ministério, citado pela agência Europa Press, pelo menos 1.873 crianças e 1.023 mulheres foram mortas durante os ataques de Israel.

O Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.