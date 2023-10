Posições ucranianas no leste continuam protegidas mas situação é difícil

As posições ucranianas permanecem protegidas em torno da cidade disputada de Avdiïvka, no leste do país, mas a situação é difícil face a numerosos ataques russos, disse hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"As áreas de Avdiïvka e Marinka são particularmente difíceis. Há numerosos ataques por parte dos russos. Mas as nossas posições estão protegidas", afirmou Zelensky na sua mensagem diária.

Avdiïvka, uma cidade industrial, tem sido alvo nas últimas semanas de intensos ataques por parte das tropas russas, que procuram cercá-la.

O exército ucraniano, por seu lado, refere-se a "ofensivas repelidas", especialmente aéreas, em redor de Avdiïvka e de várias outras cidades da região da província de Donetsk.

Na sexta-feira, o exército ucraniano disse ter repelido mais uma vez uma ofensiva russa, alegando ter infligido "perdas catastróficas" ao adversário.

Quase localizada na linha da frente desde 2014, Avdiïvka está localizada a 13 quilómetros a norte da cidade de Donetsk, a capital da região com o mesmo nome e que está sob controlo de Moscovo, cuja anexação o Presidente russo, Vladimir Putin, reivindicou há cerca de um ano.

Construída em torno de um enorme complexo industrial de coque, que empregava até quatro mil pessoas, na cidade permanecem cerca de 1.600 habitantes, em comparação com 30 mil antes da guerra, segundo o município.

A região de Donetsk tem estado em conflito desde o levantamento de milícias pró-russas apoiadas pelo Kremlin em 2014 e que se agravou com a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro do ano passado, mas sem nunca conseguir ocupá-la na totalidade.