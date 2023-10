EUA estimam que a China pode atingir 1.000 ogivas nucleares até 2030

O Pentágono estima que a China tinha 500 ogivas nucleares em maio, um número que está em vias de superar as previsões anteriores e que até 2030 poderá chegar às 1.000, divulgou hoje o Departamento de Defesa norte-americano.

O relatório anual do Pentágono sobre o poder militar chinês, publicado pelo Departamento de Defesa a pedido do Congresso, estima que este arsenal continuará a aumentar até 2035, em linha com o objetivo de garantir que a modernização do Exército esteja "fundamentalmente completa" nessa altura.

A China, de acordo com este documento, expandiu nos últimos anos a sua capacidade de investigação, desenvolvimento, testes e produção de ogivas nucleares para apoiar o tamanho e o ritmo de expansão do seu arsenal nuclear.

Em comparação, segundo números de 2020, os Estados Unidos têm um arsenal de cerca de 3.700 ogivas nucleares.

O relatório do Pentágono acrescentou que a China pode estar a explorar o desenvolvimento de sistemas de mísseis de alcance intercontinental armados convencionalmente, que permitiriam ao país ameaçar ataques convencionais contra alvos nos Estados Unidos.

Washington reconhece que Pequim tem a maior Marinha do mundo em número, com uma força de batalha total de mais de 370 navios e submarinos. O relatório anterior situou o número de navios em 340.

O documento também admitia que se o objetivo do Presidente chinês Xi Jinping, de acelerar o desenvolvimento integrado da mecanização e da inteligência das suas Forças Armadas for alcançado até 2027, isso poderia dar ao Exército a capacidade de ser "uma ferramenta militar mais credível" nos esforços de "unificação de Taiwan".

Já em 2022, de acordo com este relatório, a China aumentou as suas provocações e ações desestabilizadoras dentro e ao redor do Estreito de Taiwan, incluindo sobrevoos de mísseis balísticos, aumento de voos na autoproclamada zona de identificação de defesa aérea de Taiwan, um bloqueio conjunto simulado em grande escala e simulação de bloqueio conjunto operações de ataque com poder de fogo.

Os norte-americanos destacam também da estratégia militar do país asiático que a sua associação ilimitada com a Rússia é essencial para avançar no seu desenvolvimento e emergência como grande potência e que, apesar disso, Pequim optou por uma abordagem discreta para fornecer material apoio à Rússia na sua guerra contra a Ucrânia.