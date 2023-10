O terror da guerra e as contas do bolso nos jornais e revistas do dia

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais e revistas que se publicam nesta quinta-feira, 19 de Outubro de 2023.

Na revista Visão:

- "Israel. Hamas: As portas do inferno"

- "Tejo: 'Rei da amêijoa' ganhava mais de cinco milhões por ano com venda ilegal"

- "Justiça: Suspeitas de viciação na distribuição de processos na gaveta"

- "Casa: Como poupar no crédito à habitação"

Na revista Sábado:

- "Retornados. Aventuras e dramas na fuga das ex-colónias"

- "Exclusivo. Fim da investigação à Barragem do Baixo Sabor? Brasil anula provas de corrupção usadas no caso EDP"

- "Investigação. Revelamos a rede secreta de influência chinesa em Portugal"

- "Miss Portugal. A vida da mulher trans que foi insultada e apedrejada na escola"

No Correio da Manhã:

- "Morte de psiquiatra agrava guerra familiar. Carlos Amaral Dias ilibou mulher um ano antes de morrer em declarações à PJ"

- "CM analisa contas dos três grandes. Contas do FC Porto 'fora de jogo'"

- "Reportagem do CM em Israel. Fronteiras do medo em alerta máximo"

- "Tragédia na A6. Ministério Público livra Eduardo Cabrita"

- "Esfaqueados. Pena máxima para transgénero que matou os pais"

- "Diretora-geral. Mais uma médica do Porto a mandar na saúde"

- "Temporal. Derrocadas e chuvas fortes"

- "Debate. Costa defende aumento do IUC com baia do IRS"

No Público:

- "Portugal sai do pódio da dívida na Europa pela primeira vez desde 2010"

- "Israel: Biden ofereceu solidariedade, mas quer conter a 'raiva'"

- "Contestação na saúde: António Costa enfrenta segundo pior ano em oito de governação"

- "Processo EDP: Arresto de pensão a Pinho nunca lhe foi comunicado"

- "Entrevista [Rui Moreira]: Europeias? 'Se surgir convite, terei de pensar'"

- "Ciberassédio: Os atletas têm um novo flagelo que vem das redes"

- "Carol Mundell, diretora da ESA: 'Ninguém está a fazer a ciência que a Agência Espacial Europeia está a fazer'"

- "Cinema: Quatro escolhas (mais Wang Bing) para o arranque da 21.ª edição do Doclisboa"

No Jornal de Notícias:

- "Milhares de lojistas multados por infrações à lei dos saldos"

- "Casas inundadas e estradas cortadas em noite de tempestade"

- "Porto: Novo comandante da PSP prepara plano especial de combate ao crime"

- "Medicamentos: Estudada doação aos mais pobres"

- "TAP: Costa faz correção sobre privatização obrigatória"

- "Matosinhos: Demolição da refinaria começa segunda-feira"

- "Loures: Passadiço da Jornada da Juventude vandalizado"

- "Taça: Enfrentar os grandes também dá despesa"

- "Imposto sobre carros antigos aumenta até 64% já em janeiro"

- "Israel: Visita de Joe Biden desbloqueia assistência humanitária pelo Egito"

No Diário de Notícias:

- "Reposição do IVA levaria a um aumento de 2% no preço do cabaz"

- "Médicos: Fnam acusa ministro de 'promover desigualdade em vez de equidade'"

- "Guerra: Biden 'iliba' Israel de explosão no hospital e desbloqueia ajuda a Gaza"

- "Debate quinzenal: Ensaio geral para a discussão do Orçamento do Estado"

- "Presidência: Santana afasta-se da corrida a Belém: 'Nunca disse que era candidato'"

- "Amélia P. Hutchinson, medievalista: 'Quem ler esta tradução em inglês vai descobrir que Fernão Lopes é um dos maiores cronistas da Europa'"

- "Festa: Quando um ilhéu, um aldeão e um clube da distrital enfrentam um grande... isso é Taça de Portugal"

- "China: Xi recebe Putin com tapete vermelho. Conflitos 'reforçam cooperação'"

No Negócios:

- Euro digital ameaça lucros da banca"

- "Fisco limita casos em que painéis solares dão benefício no IRC"

- "Energia: Noruegueses às compras de renováveis em Portugal"

- "Política: Costa diz que não recua no IUC e admite falha na TAP"

- "Sindicatos reúnem-se com CEO da Altice e Drahi está na mira"

- "Nicolas Schmit, comissário europeu do Emprego: 'Com a escassez de mão-de-obra, semana de quatro dias pode ser atraente'"

No O Jornal Económico:

- "Financiamento público da Ciência em Portugal regrediu para níveis de 1991"

- "[CEO da La Redoute Portugal] 'Empresas francesas acham fácil fazer negócios em Portugal porque pensamos de forma igual'"

- "Produção da Autoeuropa acelera 4% ao dia com 'sucesso' do T-Roc"

- "'Portugal está dez anos atrasado face aos EUA no e-commerce' [Bernardo Correia, country manager Google Portugal]"

- "China cresce mais do que o esperado no terceiro trimestre"

- "Startups. Descida do IRC tem 'pouca aplicabilidade'"

No O Jogo:

- "Entrevista. 'FC Porto vai passar em primeiro', Fernando Reges, agora no Sevilha, dispensa cruzamento com os dragões na Champions"

- "'Ditadura? Estive em 15 atos eleitorais', Pinto da Costa. Mira apontada aos críticos durante audiência no tribunal"

- "Cimeira de presidentes. Clubes querem mudar arbitragem"

- "Benfica. Gonçalo Guedes espera voltar já nos Açores: 'Estou a 100 por cento'"

- "Sporting. 'Diomande poderia ter ido para o Arsenal', dirigente do Middtjylland explica hipótese travada pelo Brexit"

- "Rebordosa-Braga. Ricardo Horta regressa em dia de festa"

No A Bola:

- "'Jogar no Benfica é estar em casa', Gonçalo Guedes admite ficar mais tempo de águia ao peito após atual empréstimo do Wolverhampton"

- "Arbitragem. UEFA pôs travão aos descontos"

- "Sporting. Inglaterra volta a olhar a sério para Gyokeres"

- "FC Porto. Jogo da Champions em Antuérpia com casa cheia"

- "Liga. Clubes querem mais do Orçamento do Estado para 2024"

E no Record:

- "Intocáveis. Sporting e Benfica recusam saída de jogadores importantes em janeiro"

- "Sporting. St. Juste e Trincão aptos"

- "Benfica. Guedes vê futuro na Luz após empréstimo: 'Espero ficar mais tempo'"

- "Pinto da Costa desafia concorrência nas eleições: 'Importante que haja mais do que um candidato'"

- "Taça de Portugal: 'Vamos ter festa com vitela, vinho e pão do Barroso', Márcio Rodrigues, presidente do Vilar de Perdizes sonha vencer os dragões"

- "Liga dos Campeões feminina: Benfica-Apollon (4-0). Águias confirmam fase de grupos".