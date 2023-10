Maduro e Lula passaram revista à cooperação entre a Venezuela e o Brasil

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o seu homólogo do Brasil, Lula da Silva, passaram, esta segunda-feira, revista ao mapa de cooperação bilateral, durante uma conversa telefónica, anunciou o dirigente venezuelano.

"Tive uma grata conversa telefónica com o nosso companheiro Presidente Lula (da Silva) na qual tratámos de temas importantes do mapa da cooperação entre nossos países", anunciou Nicolás Maduro na sua conta da rede X (antigo Twitter).

Nicolás Maduro publicou uma foto de ambos governantes e sublinha na mesma mensagem que o "Brasil e a Venezuela têm o caminho claro, para continuar trabalhando unidos, pelo bem-estar, desenvolvimento e prosperidade de nossos povos".

A Venezuela e o Brasil restabeleceram as relações bilaterais em janeiro depois da chegada de Lula da Silva ao poder.

As relações entre ambos países estavam "congeladas" desde 2019, depois de o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro manifestar apoio ao ex-presidente do parlamento venezuelano, o opositor Juan Guaidó, que em janeiro de esse ano jurou assumir as funções de presidente interino da Venezuela até convocar um governo de transição, eleições livres e afastar Nicolás Maduro do poder.

Atualmente o Brasil e a Venezuela mantêm vários intercâmbios bilaterais em agricultura, criação de gado, soberania e defesa (combater o contrabando na fronteira entre ambos países), segurança alimentar e nutricional.

Em 18 de janeiro de 2023, como parte da retoma das relações bilaterais o adido de negócios do Brasil para a Venezuela, Flávio Macieira, esteve de visita na Venezuela.

Em fevereiro de 2023 o parlamento venezuelano, já de maioria afeta ao Governo do Presidente Nicolás Maduro, aprovou por unanimidade a nomeação de Manuel Vadell como embaixador do Brasil na Venezuela.