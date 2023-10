Dois cidadãos suecos mortos em tiroteio em Bruxelas

Duas pessoas foram mortas a tiro em Bruxelas, na Bélgica, esta segunda-feira. O suspeito encontra-se em fuga.

Segundo a agência Associated Press (AP), citada por vários meios nacionais e internacionais, os meios de comunicação locais transmitiram vídeos amadores que mostravam um homem a disparar repetidamente uma arma de grande porte. Já algumas emissoras do país avançaram que as duas vítimas serão cidadãos suecos.

Mantém-se em aberto a possibilidade de se tratar de um ataque terrorista.