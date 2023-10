Presidente do Conselho Europeu manifesta consternação com tiroteio no centro de Bruxelas

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje que "o coração da Europa foi atingido pela violência", depois de duas pessoas morrerem baleadas ao início da noite em Bruxelas.

"O coração da Europa foi atingido pela violência. O meu está com as famílias das vítimas do ataque mortal no centro de Bruxelas", escreveu o antigo primeiro-ministro belga na rede social X (antigo Twitter).

Charles Michel manifestou o seu apoio "às autoridades belgas e aos serviços de segurança que estão a monitorizar a situação".

Pelo menos duas pessoas morreram hoje baleadas em Bruxelas e o atirador ainda não foi detido pela polícia, confirmou à Lusa a porta-voz do Centro de Crise Nacional da Bélgica.

"Posso confirmar que houve um tiroteio ao início da noite e que pelo menos duas pessoas morreram. Informámos todos os nossos parceiros para saber que consequências pode haver", disse à Lusa Yves Stevens, porta-voz do Centro de Crise Nacional da Bélgica.

O porta-voz acrescentou que o atirador ainda não foi detido. O centro de crises reúne-se hoje, adiantou.

Um vídeo aparentemente do momento do crime, difundido pelas redes sociais, mostra uma pessoa com uma arma de fogo a disparar no meio de uma rua no bairro de Molenbeek. Enquanto as pessoas que estão na rua fogem, o atirador entra num edifício e pelo menos três tiros são audíveis.