Carta de condução renovada através do telemóvel nos destaques da imprensa

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais que se publicam esta segunda-feira, 16 de Outubro de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Acórdão da Relação de Évora. Pais perdem filho por faltar à escola. Tribunal manda criança passar pelo menos um ano num 'acolhimento residencial'"

- "Guerra. Israel mete água só no sul de Gaza"

- "Áudios dos principais casos. Polémicas do VAR incendeiam a Liga"

- "Dívidas. Boavista SAD alvo de oito processos de insolvência"

- "Julgamento de viúva. Carlos Amaral Dias foi 'envenenado' sete vezes"

- "Crime no Bairro Alto. Jovem morto apanhado no meio de assalto"

- "Orçamento. Governo gasta 284 milhões em estudos"

- "Hospitais. Greve e falta de médicos agravam crise na saúde"

- "Seca. Espanhóis querem vir buscar água ao Alqueva"

No Público:

- "Registo de trabalhadores domésticos passa a ser 'online' a partir de novembro"

- "Gaza: Guerra para 'mudar a situação para sempre' vai deixar 'devastação humana'"

- "UE acerta posição sobre situação no Médio Oriente"

- "Cinco livros para entender o conflito israelo-palestiniano"

- "Polónia: Oposição terá condições para governar mesmo com vitória do PiS"

- "Salários: Disparidades entre homens e mulheres. Será discriminação?"

- "Moçambique: Renamo denuncia 'megafraude' nas autárquicas"

- "Miranda Sarmento: 'Este OE o que dá com uma mão tira ainda mais com a outra'"

- "Exposição: Walt, Mickey e amigos nos 100 anos da Disney em Londres"

- "Projeto do PS: Restaurantes devem ter a certa hora do dia refeições mais baratas de excedentes"

- "Colisão foi simulada: Os anéis de Saturno serão fruto do embate de duas luas geladas há 100 milhões de anos"

No Jornal de Notícias:

- "Cartas de condução vão ser renovadas por telemóvel"

- "Revolução nas viagens entre Porto e Lisboa"

- "Autocarros low-cost com enorme procura ganham terreno aos carros e ao comboio"

- "Reportagem: Carlos, Emília e António foram para a universidade depois dos 65 anos em busca de conhecimento"

- "Gaza: Israel quer exterminar Hamas e mudar região para sempre"

- "Burla: Empresa cobrou milhares de euros por obras nunca realizadas"

- "Castanha: Fungo faz produção cair para metade"

- "Incêndios: Repetem-se os erros no Pinhal de Leiria"

- "Cultura: O livro 'sequestrado' de Guerra Junqueiro"

- "Euro 2004: Novo recorde à vista no jogo contra a Bósnia"

No Diário de Notícias:

- "Lei Relvas com fim à vista?: Um quinto das freguesias agregadas quer separar-se"

- "Interrupção de gravidez: Para 767 mulheres, espera por consulta levou de dobro a triplo do tempo legal"

- "Guerra: Focado em desmantelar o Hamas, Israel tenta conter o Hezbollah (e o Irão)"

- "Centenário: Era uma vez... a Disney"

- "Serge Stroobants, diretor do Institute for Economics and Peasse: 'O conflito que fez mais vítimas no ano passado não foi o da Ucrânia, mas sim a guerra do Tigre, na Etiópia'"

- "Classe média: Jornadas Parlamentares do PSD trazem um Programa de Emergência Nacional"

- "Carcavelos: Defensores da Quinta dos Ingleses admitem recorrer aos tribunais para tentar travar obra"

- "Hotelaria: Vila Galé quer TAP portuguesa e Estado como acionista maioritário"

No Negócios:

- "Governos de Costa deixaram 6,5 mil milhões por investir"

- "Conversa Capital, António Costa Silva: 'Encargos com a Efacec podem ser maiores do que o previsto'"

- "Investidor Privado: 11 medidas que vão mexer com o bolso das famílias"

- "Luís Rodrigues está há seis meses na TAP. O que mudou na companhia?"

- "Desaceleração dos EUA castiga gigantes da banca em Wall Street"

- "Mota-Engil concorre para reabilitar estrada mais longa do mundo"

No O Jornal Económico:

- "Banco de Fomento alarga prazo do Programa Consolidar até ao fim do ano"

- "Inquilinos estão a favor de apoios diretos às rendas, incluindo aos senhorios"

- "Veja as medidas do OE2024 com impacto nas famílias e empresas"

- "Entrevista com Bruno Galvão, membro da direção da ANEBE: Indústria das bebidas espirituosas 'está chocada com aumento sem precedentes do imposto'"

- "Israel prepara ataque terrestre a Gaza e ONU alerta para crise humanitária"

- "PIB chinês, reunião do Eurogrupo e dados macro na Europa e EUA marcam a semana"

- "OE2024 em debate na conferência JE/EY"

No A Bola:

- "Tudo bem feito. Federação defendeu reversão do penálti de Taremi contra o Arouca"

- "'Não consegui manter o bom nível no passado', a admissão de João Félix sobre as últimas temporadas"

- "Euro2024: Bósnia-Portugal. Roberto Martínez quer equipa fresca e vai fazer alterações"

- "Euro2024. Espanha, Escócia e Turquia apuradas"

- "Benfica. 'Nunca tive um treinador como Jesus', Vertonghen recorda paixão por Portugal e um técnico marcante"

- "Sporting. St. Juste guardado para a Taça"

- "FC Porto. Jorge Sánchez recorreu a 'mental coach'"

No Record:

- "Bósnia-Portugal. Félix puxa por Neves. Médio do Benfica pode estrear-se hoje pela seleção A"

- "Sporting. Médicos travam St. Juste"

- "Benfica. Vertonghen lamenta falta de clareza do alemão: 'Schmidt só falou no último dia de mercado'"

- "FC Porto. Sangue de Zé Pedro é azul e branco"

- "Liga. 'Não há imagem, tens de decidir com a descrição. Mas vai por mim', revelada conversa do VAR que levou a anulação de penálti sobre Taremi"

E no O Jogo:

- "Bósnia-Portugal. Oitava avenida para o topo. Maior sequência de vitórias de sempre garante já primeiro lugar do Grupo J"

- "FC Porto. 'Sonho ganhar, no mínimo dois títulos', Jorge Sánchez sente-se feliz no 'maior' clube português e aponta alto"

- "Benfica. Guedes pressiona os 'nove'"

- "Sporting. Gyokeres luta por um milagre. Jogo pela Suécia frente à Bélgica, mas Europeu depende de terceiros"

- "Arbitragem. FC Porto-Arouca: 'Não haverá mais imagens. Vai por mim'. Divulgados os áudios do penálti revertido por telemóvel"