EUA conversam com ONU e países do Médio Oriente para garantir ajuda a civis

O presidente dos Estados Unidos disse ontem ao primeiro-ministro israelita que os EUA estão a trabalhar com a ONU e países do Médio Oriente para garantir aos civis na Faixa de Gaza acesso a água, alimentos e cuidados médicos.

"O Presidente Biden afirmou o seu apoio a todos os esforços para proteger os civis", afirmou a Casa Branca, num comunicado relativo a uma conversa telefónico entre os dois líderes, Joe Biden e Benjamin Netanyahu, uma semana após o ataque do Hamas em Israel e as represálias na Faixa de Gaza.

Biden discutiu também "com o primeiro-ministro Netanyahu a coordenação dos Estados Unidos com as Nações Unidas, Egito, Jordânia, Israel e outros países da região para garantir que civis, pessoas inocentes, tenham acesso a água, alimentos e cuidados médicos", adiantou a Casa Branca.

O movimento islamita Hamas lançou no sábado passado um ataque surpresa contra Israel, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Os ataques já provocaram milhares de mortos e feridos nos dois territórios.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel está "em guerra" com o Hamas.