Hamas diz que mais nove reféns foram mortos em ataques israelitas

As brigadas Al-Qasam, o braço armado do grupo islamita Hamas, afirmaram hoje que mais nove reféns, incluindo quatro estrangeiros, foram mortos nas últimas 24 horas por fortes bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza.

A Al-Qasam, que no passado sábado liderou a incursão terrestre em Israel e raptou entre 130 e 200 pessoas, disse hoje em comunicado que nove cativos foram mortos por ataques "aos locais onde estavam detidos" e detalhou que, entre os mortos, há quatro estrangeiros, sem especificar a sua nacionalidade.

O Hamas anunciou na sexta-feira que 13 reféns tinham sido mortos nos bombardeamentos, bem como mais quatro reféns na segunda-feira, elevando para 26 o número total de reféns mortos na ofensiva israelita em Gaza.

O grupo islamita Hamas lançou no sábado passado um ataque surpresa contra Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Os ataques já provocaram milhares de mortos e feridos nos dois territórios.