Primeiro-ministro Pedro Sánchez vaiado no Dia Nacional de Espanha

Manifestantes vaiaram hoje o primeiro-ministro espanhol em exercício, Pedro Sánchez, na parada militar do Dia Nacional de Espanha, aparentemente descontentes com os esforços do socialista para clarificar a situação política espanhola através de um potencial acordo com partidos separatistas.

Sánchez apareceu numa plataforma elevada na fonte de Neptuno em Madrid, ao lado do Rei Felipe VI, da rainha Letizia e da princesa Leonor, para as celebrações, enquanto as pessoas agitavam pequenas bandeiras espanholas.

Uma solução para o impasse político de Espanha, que deixou o país sem Governo desde as eleições inconclusivas de julho, poderá depender dos partidos separatistas que querem que a sua região seja independente de Espanha.

Sánchez, de 51 anos, foi primeiro-ministro de Espanha numa coligação minoritária de esquerda durante os últimos cinco anos e é o líder interino até à formação de um novo Governo.

No passado dia 03 de outubro, o Rei de Espanha propôs Pedro Sánchez como novo candidato a líder do Governo, depois de o parlamento ter chumbado a candidatura de Alberto Núñez Feijóo, o presidente do Partido Popular (PP, direita).

Pedro Sánchez lidera o Partido Socialista espanhol (PSOE), o segundo partido mais votado nas legislativas de julho, a seguir ao PP.

Para ter sucesso no seu esforço para permanecer como primeiro-ministro, Sánchez precisa do apoio de dois pequenos partidos que querem a independência da região da Catalunha, no nordeste de Espanha.

Em troca do seu apoio, esses partidos exigem um referendo sobre a independência catalã e uma amnistia para aqueles que participaram numa tentativa fracassada, em 2017, pela secessão da Catalunha.

Num aparente sinal de descontentamento, os manifestantes hoje presentes na zona onde decorriam as cerimónias do Dia Nacional de Espanha, cujos gritos foram ouvidos na cobertura televisiva em direto do evento segundo as agências internacionais, censuraram Sánchez por admitir a possibilidade de um acordo com os separatistas, de forma a procurar uma solução de estabilidade governativa.