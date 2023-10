Rei indica Sánchez como novo candidato a primeiro-ministro

O Rei de Espanha propôs hoje o socialista Pedro Sánchez como novo candidato a líder do Governo, depois de o parlamento ter 'chumbado' na semana passada a candidatura de Alberto Núñez Feijóo, o presidente do Partido Popular (PP, direita).

Após o fracasso da investidura de Feijóo como primeiro-ministro, Felipe VI fez nova ronda de audições com os partidos que conseguiram representação parlamentar nas eleições de 23 de julho e, como previsto, indicou hoje Pedro Sánchez como novo candidato ao cargo.

Pedro Sánchez, que já foi primeiro-ministro na última legislatura, lidera o Partido Socialista espanhol (PSOE), o segundo mais votado nas legislativas, a seguir ao PP.

O socialista tem afirmado repetidamente que acredita ter condições para reunir os apoios necessários no parlamento para ser reconduzido no cargo de primeiro-ministro.

Sánchez diz que já demonstrou isso mesmo em 17 de agosto, quando os socialistas conseguiram ficar com a presidência do parlamento graças ao apoio dos partidos de esquerda e das forças nacionalistas e independentistas da Catalunha, Galiza e País Basco.

O parlamento tem até 27 de novembro para eleger um novo chefe de Governo e evitar uma repetição das eleições.

Espanha já repetiu eleições duas vezes, em 2016 e 2019, por nenhum candidato a primeiro-ministro ter sido aprovado pelo parlamento.

A presidente do parlamento espanhol, Francina Armengol, que comunicou a decisão de hoje de Felipe VI numa conferência de imprensa em Madrid, disse não haver ainda data para a sessão e investidura de Pedro Sánchez.

Armengol afirmou que agora é o momento de "negociações políticas".

"O importante é que o candidato tenha o tempo para fazer as reuniões com as diferentes formações políticas", afirmou.

Esta foi a nona ronda de audições com partidos de Felipe VI, com o objetivo de tentar propor candidatos a primeiro-ministro, desde que se tornou Rei de Espanha, em 2014.

Felipe VI já fez tantas rondas de audições quanto o pai, Juan Carlos I, em 39 anos de reinado.