Biden apela a Israel para que respeite as "leis da guerra"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou hoje a Israel para que respeite "as leis da guerra" na sua resposta ao ataque que o movimento islamita Hamas lançou sábado.

"Uma das coisas que eu disse [ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu] foi que era realmente importante que Israel, com toda a raiva e frustração (...) que existe, atuasse de acordo com as leis da guerra", disse o Presidente norte-americano durante um encontro com representantes da comunidade judaica nos Estados Unidos.

O Hamas lançou no sábado um ataque terrestre, marítimo e aéreo sem precedentes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, na maior escalada do conflito israelo-palestiniano em décadas.

Além de ter matado centenas de pessoas em Israel, o Hamas raptou mais de uma centena de israelitas e estrangeiros que mantém como reféns na Faixa de Gaza.

O ataque levou Israel a declarar guerra contra o grupo extremista palestiniano e a responder com bombardeamentos contra a Faixa de Gaza.

O conflito provocou mais de 1.200 mortos do lado israelita e 1.055 em Gaza desde sábado, segundo dados atualizados hoje pelas duas partes.