Operação Nariz Vermelho procura Doutores Palhaços

A associação Operação Nariz Vermelho (ONV) tem abertas audições para recrutar novos artistas que queiram juntar-se à equipa Doutores Palhaços de forma a chegarem a mais hospitais e a mais crianças.

"O nosso objetivo é continuar a expandir o nosso programa de visitas a cada vez mais serviços dentro dos hospitais com que já colaboramos e a novos hospitais em distritos e regiões onde ainda não chegámos", refere em comunicado o diretor artístico da ONV, Fernando Escrich, lembrando que com essa expansão, se pode chegar a mais crianças.

A Operação Nariz Vermelho é uma Instituição Particular de Solidariedade Social cuja principal missão é assegurar um programa de intervenção nos serviços pediátricos de 17 hospitais portugueses, através da visita de palhaços profissionais.

As vagas estão abertas apenas a profissionais das artes do espetáculo, com atuação artística comprovada, experiência e / ou formação na linguagem do palhaço, com mais de 18 anos de idade, realça a associação, que disponibiliza mais informação em www.narizvermelho.pt.

No comunicado é referido que as audições estão a decorrer desde o dia 02 de janeiro e vão estender-se até 03 de fevereiro.

Os artistas Doutor Palhaço têm formação especializada no meio hospitalar e trabalham em colaboração com os profissionais de saúde, fazendo atuações adaptadas a cada criança e a cada situação, indica a associação, adiantando que este trabalho é pago pela associação, que por sua vez oferece o serviço aos hospitais.

Atualmente, a Operação Nariz Vermelho tem uma equipa de 33 Doutores Palhaços com formação específica e outros 19 profissionais, assegurando um total de mais 53 mil encontros anuais com crianças hospitalizadas.