Olhamos para a imprensa nacional: "Número de centenários quase duplica numa década" é a notícia que faz hoje a manchete do JN, um dia despois de o DIÁRIO ter noticiado o centésimo aniversário de Maria Conceição Silva. A antiga bordadeira residente no sítio do Monte, na freguesia da Ponta do Sol, entrou ontem para este 'clube exclusivo'.

"Em 2021, Portugal tinha 2.801 centenários. Dez anos antes, eram apenas 1526 as pessoas com 100 ou mais anos. Os números são retirados dos resultados finais dos Censos 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em novembro passado. Numa década, Portugal assistiu a um aumento de 84% no número de centenários: em 2001, havia apenas 589, o que significa que o movimento se acentuou e o número mais do que quadruplicou", escreve o periódico nacional.

Passa o alerta: "Aumento da longevidade não tem sido acompanhado de mais qualidade de vida. Preparar o envelhecimento deve ser uma tarefa da sociedade mas também individual".

Público

- "PRR falha no apoio à entrada dos jovens no mercado de trabalho"

- "Homossexualidade deixou de ser crime em Portugal há 40 anos. O testemunho dos pioneiros dos direitos LGBT+"

- "Um ano depois: Lei de gestação de substituição regulamentada até março"

- "Covid-19: Reabertura do portão chinês inicia nova etapa na pandemia"

- "Porto: O dia em que o rio da Vila voltou a correr à superfície"

- "Iniciativa Liberal: Os candidatos a líder estão na rua. O que dizem os programas"

- "Nuno Artur Silva: 'Todos os políticos são performers e têm noção disso'"

- "Séries: 2023 é ano para ver de Spielberg a Baby Yoda"

Jornal de Notícias

- "Número de centenários quase duplica numa década"

- "Grande susto na baixa do Porto"

- "António Nunes, presidente da LPB: 'Houve uma absorção dos bombeiros pela proteção civil'"

- "Casa Pia 0-0 FC Porto: Dragões patinam e ficam a sete pontos do líder Benfica"

- "Crise Política: PS assume erros e quer seguir em frente"

- "Monsanto: Prisioneiros só podem sair por duas horas"

- "Ramazotti: Cantor italiano volta a Portugal em fevereiro"

- "Notícias Magazine: Os adolescentes precisam de ajuda"

Diário de Notícias

- "Matérias-primas já estão em níveis pré-guerra, mas alívio vai demorar a chegar às famílias"

- "Francisco Ribeiro de Menezes, embaixador de Portugal em Berlim: 'Há na Alemanha um respeito e interesse por tudo o que Portugal tem para oferecer como parceiro político e económico'"

- "EUA vs. China: Tik Tok, demasiado grande para banir? Ascensão meteórica embate nos receios de espionagem e segurança"

- "PSD: Montenegro concorda com Marcelo que não é tempo de eleições"

- "Venezuela: Juan Guaidó, ascensão e queda do homem que quis derrubar Maduro"

- "Histórico: sete portugueses a treinar no Brasil. Um vai começar a época a erguer um troféu"

- "Tesouro: Uma salva portuguesa que correu mundo"

O Jogo

- "Casa Pia 0-0 FC Porto: Jamor de desperdício"

- "Marítimo -- Sporting: Sem margem de erro"

- "Benfica: SAD e Rui Costa constituídos arguidos"

- "Seleção: Martínez já terá acordo"

- "V. Guimarães 0-0 Rio Ave: Houve raça, faltou rasgo"

- "Arouca 2-0 Estoril: Bis de Dabbagh afunda estorilistas"