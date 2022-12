Marcelo exclui cenário de eleições antecipadas e quer Costa "a governar"

O Presidente da República excluiu hoje o cenário de eleições antecipadas, na sequência da crise política causada pelas demissões no executivo, e pediu que o Governo do PS "governe e governe cada vez melhor".

"Não pode haver eleições todos os anos" e é "preferível que o Governo governe e governe cada vez melhor", disse Marcelo Rebelo de Sousa à partida de Lisboa para o Brasil, onde assistirá à posse do Presidente brasileiro, Lula da Silva, em declarações às televisões.

O Chefe do Estado disse duvidar que uma solução saída de novas eleições fosse mais estável do que a atual maioria absoluta do PS, que ganhou as legislativas em 30 de janeiro.

O cenário de eleições antecipadas foi colocado por partidos de direita, primeiro o CDS-PP e depois pelo Chega.