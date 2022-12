Turquia e Síria retomam reuniões governamentais abandonadas desde 2011

Os ministros da Defesa turco, Hulusi Akar, e sírio, Ali Mahmoud Abas, reuniram hoje em Moscovo com o seu homólogo russo, Serguei Shoigu, na primeira reunião trilateral desde o início da guerra na Síria, em 2011.

As discussões centraram-se nas "formas de resolver a crise síria e a questão dos refugiados", bem como nos "esforços conjuntos para combater grupos extremistas", de acordo com o Ministério da Defesa russo.

"As partes sublinharam a natureza construtiva do diálogo mantido neste formato e a necessidade da sua continuidade para estabilizar" a situação na Síria, acrescentou o Ministério russo num comunicado.

A guerra na Síria tem sido palco para severos desentendimentos entre Ancara e Damasco, apesar dos esforços de mediação de Moscovo.

O Governo turco -- que se mostrado frontalmente contrário ao regime sírio, desde o início da guerra - anunciou uma mudança de atitude e admitiu a possibilidade de reatar relações com Damasco, procurando apoio para a expulsão de grupos curdos da sua fronteira.

Ancara considera terroristas as milícias das Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG), que desde 2019 mantêm uma aliança militar com o regime sírio, enquanto Damasco rotula de terroristas os vários grupos armados que lutam contra o regime, vários deles com o apoio da Turquia.

A mais recente reunião entre representantes turcos e sírios tinha ocorreu em Damasco, em agosto de 2011, logo após o início da rebelião síria, num momento em que o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tentava convencer a Síria a ceder às exigências de democratização dos insurgentes.

Em 2012, os dois países cortaram relações diplomáticas e a Turquia passou a servir de base para os movimentos rebeldes sírios que se tornaram um Governo no exílio, reconhecidos como representantes do povo sírio por diversos países.