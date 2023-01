Rússia diz que uso de telemóveis permitiu à Ucrânia atingir as suas tropas

A utilização não autorizada de telemóveis por soldados russos terá levado ao ataque no fim de semana das forças ucranianas a uma instalação em Makiivka, onde morreram 89 militares, disseram fontes de defesa russa.

O tenente-general russo Sergei Sevryukov referiu, num comunicado, que os sinais telefónicos permitiram às forças de Kiev "determinar as coordenadas da localização de militares" e lançar um ataque com 'rockets'.

Sergei Sevryukov indicou que estão a ser tomadas medidas, que não especificou, para "evitar incidentes trágicos semelhantes no futuro". O responsável prometeu punir os autores da infração.

O ataque, um dos mais mortíferos contra as forças do Kremlin desde o início da guerra na Ucrânia há mais de 10 meses, ocorreu um minuto após o início do Ano Novo, de acordo com Sevryukov.

As forças ucranianas dispararam seis 'rockets' de um sistema de lançamento múltiplo HIMARS, fornecido pelos Estados Unidos, contra um edifício "na área de Makiivka", na região de Donetsk, onde os soldados russos estavam estacionados.

Dois 'rockets' foram derrubados, mas quatro atingiram o prédio e explodiram, provocando o colapso da estrutura.

O Ministério da Defesa russo fez um balanço inicial de 63 soldados mortos no ataque. Entretanto, após as equipas de emergência verificarem os escombros do edifício, o número de mortos aumentou para 89, referiu hoje Sevryukov.

O vice-comandante do regimento russo está entre os mortos.