Exército sérvio anuncia destacamento de tropas para fronteira com o Kosovo

O chefe do Estado-Maior do Exército sérvio, Milan Mojsilovic, anunciou no domingo o destacamento de tropas para a fronteira com o Kosovo, onde as tensões permanecem elevadas devido aos bloqueios de estradas pela minoria sérvia kosovar.

O general Mojsilovic deslocou-se esta noite a Raska, perto da fronteira do Kosovo, após uma reunião de emergência com o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic.

"As ordens que o Exército sérvio e eu como chefe de Estado-Maior recebemos são precisas e claras, e serão cumpridas", disse Mojsilovic à estação de televisão Pink, sem acrescentar pormenores.

Mojsilovic disse ainda que a situação é complexa e requer a presença do exército sérvio ao longo da linha de fronteira.

Esta noite foram ouvidos tiros nas proximidades de uma patrulha da missão KFOR da NATO na cidade de Zubin Potok, no norte do Kosovo, onde os sérvios locais bloqueiam estradas há 16 dias.

De acordo com o diário kosovar Koha, a KFOR informou esta noite que o tiroteio não causou quaisquer ferimentos ou danos materiais e que "estão em curso investigações".

As autoridades kosovares asseguraram que nenhuma das suas unidades de polícia foi atacada "nem houve qualquer troca de tiros entre a Polícia do Kosovo e qualquer grupo", segundo o porta-voz da instituição, Baki Kelani.

Segundo a comunicação social sérvia, o tiroteio esta noite nos arredores de Zubin Potok opôs a polícia especial do Kosovo aos kosovares sérvios que defendem os bloqueios de estadas, quando a polícia tentou remover uma barricada.

O canal público da televisão sérvia RTS informou que o fogo de armas automáticas durou vários minutos.