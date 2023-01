Reguladores financeiros dos EUA alertam banca para risco das moedas digitais

O banco central [Reserva Federal (Fed)] e duas entidades de regulação dos EUA alertaram hoje o setor bancário para os riscos ligados às moedas digitais, dois meses depois da queda de um ator relevante do setor, a FTX.

Para os bancos comerciais, a atividade ligada às moedas digitais é "muito provavelmente incompatível com práticas bancárias seguras e sãs", indicaram, em comunicado conjunto, a Fed, a agência de garantia de depósitos bancários (FDIC, na sigla em Inglês) e a reguladora bancária (OCC).

Desta forma, "considerando os riscos importantes evidenciados pelas falências recentes de várias grandes sociedades de ativos digitais, as agências continuam a adotar uma abordagem prudente e atenta das atividades e das exposições atuais ou pretendidas aos ativos digitais em cada organização bancária", acrescentaram.

A Fed, a FDIC e a OCC consideram "importante que os riscos associados ao setor dos ativos digitais, que não podem ser atenuados ou controlados, não migrem para o sistema bancário".

Entretanto, os bancos continuam autorizados a fornecer aos seus clientes serviços ligados a estes ativos.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, tinha defendido em meados de novembro "uma vigilância mais eficaz" do mercado das moedas digitais, imediatamente após a queda da plataforma de transações FTX. Vários responsáveis da Fed tinham também expressado o desejo de regulação do setor.