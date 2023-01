Digitalização e transição energética são "fundamentais" para competitividade dos portos nacionais

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, defendeu hoje em Sines (Setúbal) que os projetos de digitalização e transição energética, no âmbito das Agendas Mobilizadoras, são "elementos fundamentais" para o aumento "da competitividade dos portos portugueses".

"A transição digital e energética permite aos portos melhorarem as suas operações, tornando-se mais competitivos, mas permite também novas atividades e portanto são de facto elementos centrais para o crescimento e melhoria da competitividade", frisou.

O governante falava aos jornalistas à margem da cerimónia de arranque da Agenda Nexus, liderada pela Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS) no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

De acordo com João Galamba, através deste processo, o país "está a iniciar uma nova trajetória para os portos portugueses" que "têm de agarrar todas as oportunidades da transição energética e digital".

"É uma grande aposta do país e é, de facto, uma grande aposta e uma grande oportunidade para os portos portugueses", frisou.

A Agenda Nexus, que envolve um consórcio de 35 entidades vai desenvolver, até 2025, soluções que promovam a transição digital e ecológica do setor dos transportes e da logística, num investimento de 91 milhões de euros.

Este consórcio conta com a participação de entidades de referência nacional e internacional no setor dos transportes e da logística, de instituições do setor académico e da investigação, bem como de empresas tecnológicas com reconhecido mérito internacional na área da inovação, segundo a APS.

Este 'cluster' vai desenvolver um total de 28 produtos com o objetivo de "resolver os desafios, do ponto de vista operacional, da sustentabilidade ambiental e da transição energética" que se colocam ao setor dos transportes e da logística.

Durante a sessão de abertura da conferência que está a decorrer no auditório da APS, em Sines, e perante uma plateia de mais de uma centena de convidados, o governante assumiu também que "é essencial acelerar a eletrificação dos consumos nos portos e apostar no autoconsumo através da criação de Comunidades de Energia Renovável".

Uma aposta que, segundo João Galamba confere "uma nova oportunidade de crescimento para os portos", uma vez que vai permitir "reduzir o valor da sua fatura energética e pode representar uma fonte de receita adicional".

"Os portos já hoje são redes fechadas, já hoje vendem eletricidade, mas não a produzem, passarão a fazê-lo rapidamente", garantiu.

No encontro, o presidente do conselho de administração do Porto de Sines, José Luís Cacho, salientou que a Agenda Nexus vai permitir "melhorar a eficiência do corredor" logístico de Sines, "associado a um processo de digitalização e descarbonização" daquela infraestrutura portuária.

"Temos aqui todo um conjunto de ferramentas que nos vão ajudar fortemente a melhorar a eficiência" e "temos a ambição de transformar, dentro de dois anos, o Porto de Sines num porto produtor de energia verde" para autoconsumo e "para ceder" para a comunidade de energia que está a ser criada com o município de Sines e a aicep Global Parques, concluiu.