Posse dos novos ministros na quarta-feira às 18 horas

A posse de João Galamba e Marina Gonçalves como ministros das Infraestruturas e da Habitação, respetivamente, vai ocorrer na quarta-feira às 18h00 no Palácio de Belém, disse hoje o Presidente da República.

A data da posse foi anunciada por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio do Itamaraty, em Brasília, após um encontro com o seu homólogo brasileiro, Lula da Silva, que tomou posse no domingo.

O primeiro-ministro escolheu os atuais secretários de Estados João Galamba e Marina Gonçalves para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação, respetivamente.

Com esta opção, aceite pelo Presidente da República, o líder do executivo separa as pastas das Infraestruturas e da Habitação, áreas que até agora foram acumuladas pelo ministro cessante Pedro Nuno Santos.