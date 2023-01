Juros da dívida portuguesa abrem ano a subir a dois, cinco e 10 anos

Os juros da dívida portuguesa estavam hoje a subir a dois, cinco e a 10 anos, voltando a bater máximos em todos os prazos e alinhados com Itália, Grécia, Espanha e Irlanda.

Cerca das 08:20 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,536%, contra 3,507% na sexta-feira.

Depois de entrar em 2022 nos 0,46%, os juros da dívida nesta maturidade fecharam o ano acima dos 3,50%, impulsionados pela inflação e pela interrupção dos programas de aquisição de dívida pelo Banco Central Europeu (BCE).

A cinco anos, os juros também subiam, para 2,948%, contra 2,902% na sessão anterior.

Este prazo começou o ano passado nos -0,26% e terminou acima dos 2,92%.

Os juros a dois anos avançavam para 2,814%, contra 2,716% na véspera.

Nesta maturidade, os juros 'viraram' de negativos, no início do ano (-0,67%) para mais de 2,80% no final de 2022.

As mesmas tendências de subida nestes três prazos decorriam na Grécia, Irlanda, Itália e Espanha.