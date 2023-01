Zelensky considera queda de helicóptero uma "tragédia terrível"

O Presidente ucraniano lamentou hoje a "tragédia terrível" e expressou "dor indescritível" após a queda de um helicóptero sobre um infantário perto de Kiev, que provocou 18 mortos, incluindo três crianças e o ministro do Interior.

"Hoje, uma terrível tragédia aconteceu em Brovary", cidade que faz fronteira com os subúrbios a leste de Kiev, afirmou Volodymyr Zelensky na rede social Telegram.

"A dor é indescritível. O helicóptero caiu no terreno de um infantário", acrescentou o Presidente ucraniano.

"Ordenei ao Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), em cooperação com a Polícia Nacional e outros órgãos autorizados, para determinar as circunstâncias do incidente", enfatizou.

Zelensky, que descreveu os membros do Ministério do Interior mortos na queda do helicóptero como "verdadeiros patriotas", enviou as suas condolências às famílias e aos amigos das vítimas.

"Que descansem em paz. Que todos cujas vidas foram tiradas nesta manhã negra descansem em paz", sublinhou.

O helicóptero que se despenhou e levava a bordo o ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrskyi, estava a caminho da frente de combate, revelou hoje a presidência ucraniana.

"O objetivo deste voo [era ir] para um dos pontos quentes no nosso país, onde os combates estão a acontecer. O ministro do Interior estava a caminho", afirmou o chefe adjunto do gabinete da presidência, Kyrylo Tymoshenko, na televisão ucraniana.

O helicóptero, que pertencia aos Serviços de Emergência da Ucrânia, caiu sobre um infantário em Brovary, na periferia de Kiev, provocando a morte de 18 pessoas, entre as quais o ministro Denys Monastyrskyi, o ministro-adjunto, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado Yurii Lubkovych, além de três crianças.

O acidente está a ser investigado e mantêm-se em aberto todas as possíveis causas da queda, que também deixou 29 pessoas feridas, incluindo 15 crianças, que foram transportadas para o hospital local.

O helicóptero dos Serviços de Emergência, organismo sob a tutela do Ministério do Interior, transportava nove pessoas.

Em reação ao acidente, a coordenadora residente das Nações Unidas na Ucrânia, Denise Brown, declarou-se "profundamente triste" e enviou condolências "às famílias, ao Governo e ao povo da Ucrânia".