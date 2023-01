Zelensky afirma que combates prosseguem em Soledar

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que os combates prosseguem em Soledar, uma pequena localidade no leste da Ucrânia, que o grupo mercenário russo Wagner alegou ter conquistado.

Várias figuras das autoridades beligerantes, quer russas quer ucranianas, já tinham sido hoje muito cautelosas nos seus pronunciamentos em relação à situação em Soledar, alvo de intensos combates nos últimos dias, apesar das palavras do líder do grupo russo Wagner, Yevgeny Prigojine, que afirmou que as suas unidades assumiram sozinhas o controlo total da localidade, situada a nordeste de Bakhmut.

Contudo, de seguida, Prigojine admitiu que prosseguem "batalhas urbanas" contra bolsas de resistência no centro da localidade, tornando incerta a extensão do controlo do grupo mercenário russo sobre esta pequena cidade que contava com pouco mais de 10.000 habitantes antes da guerra.

No seu discurso diário, Zelensky afirmou que "o Estado terrorista [Rússia] e seus propagandistas estão a tentar fingir um sucesso em Soledar, mas "a luta continua", prosseguindo: "Estamos a fazer tudo para reforçar a defesa ucraniana sem pausas, nem que seja por um dia" na zona oriental da região ucraniana de Donetsk.

Os mercenários liderados por Prigojin estão a desempenhar um papel de liderança na batalha por Bakhmut, uma cidade de importância estratégica questionável, mas que assumiu um forte valor simbólico à medida que ambos os lados lutam pelo seu controlo há meses.

Bakhmut situa-se em Donetsk, no Donbass (leste da Ucrânia), uma das quatro regiões que a Rússia disse ter anexado ao seu território no final de setembro do ano passado, juntamente com Lugansk, Kherson e Zaporijia, depois de ter feito o mesmo com a Crimeia em 2014.