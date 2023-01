Kremlin sem pressa para declarar vitória em Soledar

A presidência russa (Kremlin) defendeu hoje que não se declare "à pressa" uma vitória em Soledar, cidade próxima de Bakhmut, na região ucraniana de Donetsk, cujo controlo foi reivindicado pelo grupo paramilitar russo Wagner.

"Não temos de nos apressar. Vamos esperar pelas declarações oficiais", disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considerando, no entanto, que houve "uma dinâmica positiva nos avanços" das forças russas e elogiando o "heroísmo fantástico" dos soldados.

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigojin, disse hoje que os mercenários conquistaram Soledar, cidade próxima de Bakhmut, na região ucraniana de Donetsk.

"Unidades da Wagner assumiram o controlo de todo o território de Soledar. Continua a luta no centro da cidade, onde estão a ser travadas batalhas urbanas. O número de prisioneiros será anunciado amanhã [quinta-feira]", disse Prigozhin numa mensagem divulgada na rede Telegram.

O fundador do Wagner garantiu que nenhuma unidade, exceto a organização paramilitar, participou no ataque a Soledar.

Horas antes, o líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, tinha garantido que Soledar estava sob o controlo dos mercenários do grupo Wagner.

"O sucesso militar será alcançado quando as metas estabelecidas pelo comandante supremo forem alcançadas", disse Peskov, referindo, no entanto, que "os sucessos táticos também são muito importantes".

Esses sucessos "são conseguidos a um preço muito alto, o do heroísmo fantástico dos nossos soldados. Por isso, são mais um motivo para nos orgulharmos dos nossos rapazes, que não poupam as suas vidas nem a sua saúde", adiantou o porta-voz do Kremlin.

Peskov reiterou que a Rússia "está pronta" para negociar com Kiev uma resolução para o conflito, defendendo que "alcançar os objetivos [da Rússia] por meios diplomáticos pacíficos é a variante preferível".

Mas como o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recusou qualquer negociação com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, enquanto tropas russas estiverem na Ucrânia, "não podemos dizer que atualmente haja boas perspetivas" de negociar a paz, observou.

O exército ucraniano reagiu ao anúncio do grupo Wagner, garantindo que a cidade de Soledar "é e sempre será ucraniana" e negando que o líder do grupo paramilitar esteja dentro das minas de sal de Soledar, conforme a foto divulgada pela agência de notícias russa RIA Novosti.