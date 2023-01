Sismo de de magnitude 7,6 registado ao largo da Indonésia e Timor-Leste

Um sismo de magnitude de 7,6 na Escala de Richter foi detetado ao largo da Indonésia e de Timor-Leste, sem alerta de 'tsunami'.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo ocorreu às 02:47 (hora local) de terça-feira (17:47 de hoje em Lisboa), e teve o epicentro situado a 427 quilómetros a sul da ilha indonésia de Anbon, a 95 quilómetros de profundidade.

Após o sismo, foi registada uma réplica de 5,5 na mesma região.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia inicialmente alertou para um possível 'tsunami', mas acabou por retirar o alerta.

"Eu estava na cama quando senti um leve tremor. Levantei-me e percebi que muitos dos meus amigos também sentiram isso", disse Hamdi, um indonésio de Ambon, citado pela Agência France Presse.

Não são ainda conhecidos possíveis danos ou vítimas.

A Indonésia regista uma atividade sísmica frequente devido à sua posição no chamado "Círculo de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectónicas colidem.

Em 21 de novembro, um terremoto de magnitude 5,6 matou 602 pessoas quando na populosa província de Java Ocidental.

Em 26 de dezembro de 2004, um grande terremoto ao largo de Sumatra provocou um 'tsunami' no Oceano Índico que matou mais de 230.000 pessoas em lugares distantes como Sri Lanka, Índia e Tailândia.

Este poderoso terremoto de magnitude 9,1 causou ondas gigantescas, até 30 metros de altura, que devastaram a costa de Banda Aceh, no norte da ilha de Sumatra.