Bolieiro destaca "incondicional apoio" das Forças Armadas aos Açores

O presidente do Governo dos Açores destacou hoje o "incondicional apoio" e "disponibilidade" das Forças Armadas para com o arquipélago, sublinhando a "defesa humanitária" prestada às populações, nomeadamente em matéria de proteção civil e evacuações médicas.

José Manuel Bolieiro falava na ilha de São Jorge durante as comemorações do Dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas, onde foi distinguido com a atribuição da Medalha da Cruz de S. Jorge, 1ª Classe, medalha privativa do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

O chefe do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) disse que "em todos os instantes", seja em evacuações de doentes ou em matéria de proteção civil, como ocorreu na mais recente crise sismovulcânica de São Jorge, iniciada a 19 de março, as Forças Armadas deram um "apoio incondicional" às populações nos Açores.

As Forças Armadas têm manifestado, também, "total disponibilidade para colaborar com os órgãos de Governo próprio da Região", acrescentou o presidente do Governo Regional.

"Há em cada uma das nossas ilhas, em cada um dos açorianos, um sentimento de reconhecimento às Forças Armadas, aos militares na sua individualidade, à instituição no seu conjunto, que intervêm de forma humanitária por causa da paz, mas sobretudo por defesa humanitária junto das pessoas nas suas maiores fragilidades", disse José Manuel Bolieiro.

O presidente do Governo dos Açores sublinhou que a Região conta "com o apoio e a presença das Forças Armadas" no auxílio a situações provocadas pelo mau tempo, que por diversas vezes afetam o arquipélago.

Sobre a atribuição da Medalha da Cruz de S. Jorge, o governante disse sentir-se "especialmente honrado e prestigiado", considerando que a distinção é "um reconhecimento" para as Forças Armadas "dos Açores, dos açorianos, de cada uma das ilhas e da dimensão grandiosa do mar".