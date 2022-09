Desabamento de prédio provoca cinco mortos e 14 feridos na Jordânia

Cinco pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas na sequência do desabamento de um prédio de quatro andares em Amã, divulgaram esta terça-feira as autoridades jordanas.

"O número de mortos, de acordo com os corpos resgatados pelas equipas de socorro é de cinco, e ainda 14 feridos", referiu, em comunicado, o porta-voz da direção de segurança pública, Amer Al-Sartawi.

O relatório anterior, transmitido pela mesma fonte, apontava para "três mortos e 14 feridos" no desabamento de um edifício residencial em Jabal Al-Weibdeh, no centro de Amã.

"As equipes de resgate continuam as buscas no local", acrescentou, em declarações ao canal de televisão oficial Al-Mamlaka.

O desabamento deveu-se ao facto de o edifício ser "antigo e degradado", explicou ao mesmo canal o vice-primeiro-ministro e ministro da Administração Local, Taoufik Krichane.

A mesma fonte acrescentou que as autoridades "estavam a inspecionar o estado de edifícios próximos".

Acompanhado de vários ministros, o chefe do governo jordano, Bicher al-Khasawneh, foi ao local do acidente em Jabal al-Weibdeh, um dos bairros boémios mais antigos da capital da Jordânia, popular principalmente entre os expatriados e conhecido pela sua vibrante vida cultural.

"O primeiro-ministro instruiu o prefeito da capital a investigar as causas" da tragédia, adiantou ainda aos jornalistas o porta-voz do governo, Faïsal Chboul.

Fonte judicial referiu à AFP que "a procuradoria abriu uma investigação sobre o desabamento do prédio".