Último filme Indiana Jones tem "uma história muito humana para contar", diz Ford

O filme "Indiana Jones 5", que irá para as salas de cinema a 30 de junho de 2023, tem "uma história muito humana para contar", disse ontem o ator Harrison Ford, que interpreta o aventureiro pela última vez.

"Tenho o orgulho de dizer que este é fantástico", afirmou Harrison Ford, durante a sessão de apresentação da Lucasfilm na D23 Expo, evento anual para os fãs da Disney.

"Os filmes Indiana Jones são sobre mistério e aventura, mas também coração", disse um visivelmente emocionado Harrison Ford, com a voz embargada perante uma audiência de mais de sete mil pessoas. "Temos uma história muito humana para contar e ao mesmo tempo um filme que vos vai dar um pontapé no traseiro", caracterizou.

Dizendo estar "maravilhado" por regressar ao papel, Harrison Ford também afirmou que este é o fim da linha. "Não vou voltar a andar aos trambolhões por vossa causa. Mas muito obrigada por isto", gracejou Ford.

O ator interpelou o realizador James Mangold, que foi chamado pela Lucasfilm, Ford e Steven Spielberg para liderar o projeto, e agradeceu-lhe o seu trabalho.

"Obrigada por pegares nas peças e fazeres um filme espetacular", disse Harrison Ford, que regressa ao papel aos 80 anos para o quinto e último título Indiana Jones. O multi-oscarizado compositor John Williams, responsável pelos temas épicos da saga, está de regresso para compor a banda sonora do novo filme.

Ao lado de Harrison Ford no ecrã, a audiência vai ver a atriz britânica Phoebe Waller-Bridge, conhecida pela sua série "Fleabag". No palco da D23 Expo, a atriz disse que teve a melhor experiência da sua vida a fazer o filme.

"Sou incrivelmente afortunada por estar a trabalhar com lendas. Fizemos tantas coisas inacreditáveis juntos", afirmou.

"O James [Mangold] protegeu e trouxe de volta tudo aquilo de que as pessoas adoram e precisam deste tipo de filmes, comentou.

A Disney mostrou as primeiras imagens de sempre do filme, onde se viu um Indiana Jones envelhecido, com uma vida estável como professor universitário. Depois de dizer que os dias da aventura estão para trás, Jones volta a ver-se envolvido numa jornada épica com muita ação -- e alguns momentos cómicos.

A apresentação do novo filme "Indiana Jones 5" foi um dos momentos mais aplaudidos do segundo dia da D23 Expo, focado nos próximos títulos da Lucasfilm e Marvel Studios, detidos pela Disney.

A D23 Expo, que reúne os maiores fãs da Disney de todo o mundo, decorre em Anaheim até domingo, 11 de setembro.