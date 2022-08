Alexandre Camacho aumenta a distância para 7,6 segundos

Na segunda passagem por Câmara de Lobos, Alexandre Camacho/Pedro Calado aumentaram a distância da liderança para 7,8 segundos, fazendo 7:11,6 minutos na 14.ª PEC, enquanto Bruno Magalhães/Carlos Magalhães fizeram 7:16,7 minutos.

Miguel Nunes/Roberto Castro continuam a imprimir um ritmo muito forte e agressivo, conquistando mais uma PEC, a quinta consecutiva neste sábado. Com a marca de 7:09,8 minutos, a dupla ficou a 4 milésimas de segundo de 'bater' o tempo recorde desta classificativa, que pertence a Pedro Paixão, na edição de 2021.

Em termos absolutos, as posições do 'top 10' sofreram uma ligeira alteração com a ascensão de Paulo Meireles ao décimo lugar, depois da desistência de Pedro Almeida, na sequência de um despiste: Alexandre Camacho (1), Bruno Magalhães (2), Miguel Nunes (3), José Pedro Fontes (4), Armindo Araújo (5), Bernardo Sousa (6), Ricardo Teodósio (7), Miguel Correia (8), Simone Campedelli (9) e Paulo Meireles (10).

Tal como tem acontecido noutras classificativas ao longo do rali, os madeirenses e turistas têm acompanhado de perto toda a competição, com grande ambiente de festa como já é apanágio na prova rainha do automobilismo madeirense.

Consulte os restantes tempos aqui: http://m1.amaweb.pt/2022/rvm/results

O Rali prossegue, às 14h47, com a 15.ª PEC na segunda passagem pela Ponta de Sol.

Acompanhe a cobertura especial e em simultâneo do Rali Vinho Madeira nas sete rádios privadas regionais: TSF-Madeira, Calheta, JM/FM, Porto Moniz, Praia, Santana, São Vicente.