Acidente aéreo faz cinco mortos e um ferido grave em Joanesburgo

Uma aeronave de asa fixa da Polícia sul-africana caiu hoje à tarde no aeroporto Rand, leste de Joanesburgo, causando cinco vítimas mortais e um ferido grave, anunciou fonte da corporação.

"A bordo do avião encontravam-se cinco passageiros e um piloto. Todos os cinco passageiros infelizmente perderam a vida. O piloto está gravemente ferido e foi transportado para um hospital próximo", referiu em comunicado a porta-voz, Athlenda Mathe.

O comunicado, a que a Lusa teve acesso, adianta que o incidente ocorreu às 14:30 locais (13:30 em Lisboa).

"As autoridades estão a investigar no local as causas do acidente", salientou a porta-voz da polícia sul-africana, acrescentando que a corporação divulgará mais detalhes sobre as vítimas mortais e o estado de saúde do piloto ferido "logo após terem sido informados os seus familiares".