Pelo menos 17 mortos e quatro feridos em acidente rodoviário no Egito

Pelo menos 17 pessoas morreram e quatro ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um veículo de transporte de passageiros e um pesado de mercadorias no Egito, disseram hoje as autoridades.

O acidente ocorreu na noite de terça-feira quando um autocarro colidiu com um camião numa autoestrada do distrito de Juhaynah, província de Sohag, a 390 quilómetros a sul do Cairo.

De acordo com as autoridades provinciais várias ambulâncias foram enviadas para o local do acidente.

Os acidentes rodoviários são frequentes no Egito, provocados pelas más condições das estradas, excesso de velocidade e falta de respeito pelas regras de trânsito.

No passado mês de julho, a colisão entre um veículo de transporte de passageiros e um pesado fez 23 mortos e 30 feridos na província de Minya.