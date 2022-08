Pelo menos 17 mortos no Uganda após consumo de gin adulterado com metanol

Pelo menos 17 pessoas morreram e várias foram hospitalizadas depois de beberem gin adulterado vendido numa loja comercial de estrada no norte do Uganda, anunciaram hoje as autoridades.

As vítimas, identificadas na cidade de Arua, consumiram um gin local conhecido como City 5, que continha metanol, uma forma tóxica de álcool usadas por vezes como anticongelante, segundo o chefe do Departamento Nacional de Patentes (UNBS, na sigla em inglês), David Livingstone Ebiru.

"A amostra apreendida pela polícia demonstrou que foi álcool adulterado com teor excessivo de metanol", disse.

"É provável que os criminosos tenham usado de forma deliberada e ilegal o metanol como alternativa barata para aumentar a potência do gin City 5, em vez do etanol que é geralmente usado no fabrico de bebidas alcoólicas", acrescentou.

A polícia deteve quatro suspeitos, incluindo o fabricante de gin e o proprietário da loja, e encerrou o local de produção de álcool.

Muitas pessoas morrem anualmente no Uganda depois do consumo de álcool adulterado.

Em junho de 2017, 11 pessoas morreram no município de Nansana depois de terem bebido gin adulterado.