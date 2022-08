Greve na Iberia Express a partir de domingo em Espanha soma-se à da Ryanair e easyJet

Mais de 90 voos domésticos em Espanha da empresa Iberia Express foram hoje cancelados por não estarem protegidos pelos serviços mínimos de um greve dos tripulantes de cabine que arranca no domingo e se estenderá até 6 de Setembro.

A informação foi divulgada pelo sindicato USO, que convocou o protesto, que se junta a outras greves em companhias aéreas em Espanha, nomeadamente, tripulantes de cabine da Ryanair e pilotos da easyJet.

No caso da Ryanair, o mesmo sindicato convocou greves de tripulantes de cabine que estão a decorrer desde junho e vão estender-se até 07 janeiro, com quatro dias de paralisação todas as semanas (segunda a quinta-feira).

A greve tem tido pouco impacto, com cerca de dez voos cancelados esta semana, por exemplo, em todos os aeroportos espanhóis, o que os sindicatos atribuem a represálias aos trabalhadores que dizem que a Ryanair leva a cabo quando há adesão ao protesto.

Já a Ryanair diz que os sindicados por trás destas greves representam poucos tripulantes da empresa e que a companhia área já assinou um acordo com a maior confederação sindical espanhola (CCOO, Comisiones Obreras), que representa a maioria dos trabalhadores.

A empresa garante que a operação em Espanha não tem tido qualquer perturbação por causa desta greve e que os cancelamentos ou atrasos se devem a problemas com controladores aéreos, que estão a registar-se por toda a Europa.

Quanto à easyJet, os pilotos que trabalham em Espanha vão fazer uma greve de três dias, que começa no sábado.

Em relação à Iberia Express, marca de 'baixo custo' que pertence ao grupo espanhol Iberia, a greve dos tripulantes de cabine agendada para o período entre 28 de agosto e 6 de setembro levou já ao cancelamento de 92 voos, que afetam 17.000 pessoas com viagens marcadas dentro de Espanha.

Em todos os casos, as greves pedem melhoria de condições laborais e renegociação de acordos coletivos de trabalho, com destaque para aumentos de salários que tenham em atenção a escalada dos preços.

As greves coincidem com o final das férias de verão para boa parte da população espanhola e o regresso a casa após as férias.