Agostinho Neto e Samora Machel entre ex-chefes de Estado já falecidos homenageados pela SADC

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, na sigla em inglês) homenageou hoje em Kinshasa ex-Ppesidentes de países da sub-região, nomeadamente Agostinho Neto, de Angola, e Samora Machel, de Moçambique.

Num comunicado de imprensa distribuído pelo Ministério das Relações Exteriores de Angola, anuncia-se que a homenagem aos ex-Presidentes e chefes de Estado foi feita durante os trabalhos da 42.ª Cimeira Ordinária dos chefes de Estado e de Governo da organização, a decorrer até quinta-feira na capital da República Democrática do Congo.

Além de Agostinho Neto e Samora Machel, a SADC atribuiu a medalha de Honra dos Fundadores da SADC aos antigos presidentes Kenneth Kaunda, da Zâmbia, Robert Mugabe, do Zimbabué, Julius Nyerere, da Tanzânia, Seretse Khama, do Botsuana, e aos reis Sobhuza II, de Essuatíni, e Moshoeshoe II, do Lesoto, todos já falecidos e que foram representados por familiares.