Governo expressa pesar por morte de bombeiro da corporação de Óbidos

O ministro da Administração Interna exprimiu hoje pesar pela morte de um bombeiro dos voluntários de Óbidos, por doença súbita, durante o combate ao incêndio que deflagrou esta tarde em Landal, nas Caldas da Rainha.

"Recebi com muita tristeza a notícia da morte do bombeiro Carlos Antunes, subchefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Óbidos, vítima de doença súbita, durante as operações de combate ao incêndio que deflagrou esta tarde em Landal, Caldas da Rainha, distrito de Leiria", escreveu José Luís Carneiro numa nota de pesar, enviada à agência Lusa.

Na missiva, o ministro endereça os seus "sentidos pêsames à família, aos amigos, ao corpo de Bombeiros Voluntários de Óbidos e a todos os bombeiros e agentes de proteção civil que combatem os incêndios em Portugal".

"Neste momento de tristeza e de consternação para todos os portugueses deixo, em nome do Governo, uma palavra de profunda gratidão a todos os homens e mulheres que colocam a sua vida em risco para defender a vida dos seus concidadãos, dos seus bens e do património natural do nosso país", adianta o governante.

José Luís Carneiro destaca ainda "a forma generosa e altruísta" com que os operacionais integram o esforço nacional de defesa da floresta contra os incêndios, o que "merece o mais sentido reconhecimento".

O incêndio deflagrou hoje às 13:45 na localidade de Rostos, freguesia do Landal, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, tendo alastrado ao concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém.

De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela Lusa às 17:30, este fogo mobiliza 283 operacionais, apoiados por 80 veículos e seis meios aéreos.