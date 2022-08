Vice-presidente russo reúne com líderes separatistas no Donbass

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, reuniu-se hoje numa visita ao Donbass com líderes separatistas pró-russos das Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, cuja independência foi reconhecida pelo Kremlin em fevereiro.

"Por ordem do Presidente da Rússia (Vladimir Putin), presidi a uma reunião dedicada a medidas prioritárias para garantir a segurança das repúblicas do Donbass", informou Medvedev na aplicação de mensagens Telegram.

O encontro teve lugar em território controlado pela República Popular de Lugansk, onde se encontrou com o líder, Leonid Pasechnik, e com o chefe dos separatistas de Donetsk, Denis Pushilin.

Foi acompanhado pelos ministros do Interior e da Construção e Habitação, bem como pelo chefe do Serviço Federal de Segurança (FSB, antigo KGB), Alexander Bastrikin.

Medvedev debateu com os separatistas questões relacionadas com o desenvolvimento económico e social dos seus territórios, incluindo a reconstrução de infraestruturas, hospitais, e a preparação das escolas para o início do ano letivo.

"Foi dada especial atenção à harmonização da legislação das Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk com a legislação da Federação Russa", disse Medvedev.

Em finais de julho, Putin ordenou ao Governo que reparasse a habitação e as infraestruturas civis no Donbass antes do início do inverno.

Após quase seis meses de combates, o Exército russo não atingiu o seu principal objetivo, que é tomar o controlo de todo o Donbass, uma vez que as tropas ucranianas ainda controlam mais de 40% do território da região de Donetsk.

De acordo com relatos da imprensa local, a Rússia está a considerar a realização de referendos para finalizar a integração das duas repúblicas na Federação Russa, embora não se saiba se serão realizados quando o principal objetivo militar da "operação militar especial" ainda não tiver sido alcançado.

O Kremlin está também a preparar plebiscitos nas regiões de Kherson e Zaporiyia, que são controladas apenas parcialmente pelas tropas russas e são fundamentais para o corredor terrestre entre o Donbass e a península ucraniana da Crimeia anexada.