Cerca de 300 afegãos chegam hoje a Espanha quase um ano após tomada do poder pelos talibãs

Cerca de 300 afegãos fugidos do Afeganistão após a tomada do poder pelos talibãs devem chegar hoje a Madrid, num avião fretado pelo Governo de Espanha que já saiu do Paquistão, disseram fontes governamentais citadas pelos 'media' espanhóis.

A grande maioria destes 300 afegãos trabalharam com as missões espanholas no Afeganistão, de onde tropas e agências internacionais saíram em agosto de 2021, com a tomada da capital afegã, Cabul, pelos talibãs.

Estas pessoas saíram do Afeganistão pelos seus próprios meios e foram para o Paquistão, onde a Embaixada de Espanha lhes deu vistos e acesso ao avião que chega hoje à base aérea de Torrejón de Ardoz, na província de Madrid, segundo fontes citadas pelo jornal El Pais.

Há também cinco antigos funcionários da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), disseram as mesmas fontes ao jornal.

Quando há um ano os talibãs tomaram o poder, Espanha, como fizeram outros países com missões no Afeganistão até 2021, montou uma operação de retirada do país dos afegãos que colaboraram com as forças espanholas e das respetivas famílias.

Até agora, Espanha retirou do Afeganistão cerca de 3.000 pessoas, dois terços delas em 20 voos que saíram de Cabul entre 16 e 28 de agosto de 2021.