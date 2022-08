Eslováquia volta a receber petróleo russo

A Eslováquia voltou hoje a receber petróleo russo, após um corte associado às sanções impostas a Moscovo, e a Húngria deverá ver o fornecimento restabelecido na quinta-feira, anunciou a refinaria Slovnaft.

"O petróleo bruto já está novamente a chegar à Eslováquia, através do oleoduto Druzhba", adiantou, em declarações a Agência France Presse (AFP), o porta-voz da refinaria Slovnaft, Anton Molnar.

De acordo com a mesma fonte, na Hungria, o fornecimento deverá ser restabelecido na quinta-feira.

No entanto, as entregas de petróleo, através do Druzhba, ainda não foram retomadas na República Checa, indicou à agência francesa a porta-voz da empresa Mero, Barbora Putzova.

A Mero é responsável por administrar a parte checa no oleoduto Druzhba.

"O mais importante é que não haja um problema tecnológico e que tenhamos petróleo suficiente", acrescentou.

A empresa russa responsável pelo transporte de hidrocarbonetos Transneft tinha anunciado a interrupção das entregas de petróleo à Hungria, República Checa e Eslováquia, a partir de 04 de agosto.

Em causa está a recusa de um pagamento das taxas de trânsito ucranianas, face à entrada em vigor das sanções.

Neste sentido, a empresa ucraniana UkrTransNafta "deixou de prestar serviços de transporte de petróleo", explicou a Transneft.