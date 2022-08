Nova Zelândia reabre fronteiras mais de dois anos depois

A Nova Zelândia reabriu hoje as fronteiras a todos os visitantes, mais de dois anos após o seu encerramento para conter a pandemia de covid-19.

A medida inclui turistas que requerem vistos, incluindo chineses, bem como estudantes internacionais, disse o Governo em comunicado.

A Nova Zelândia começou a reabrir progressivamente as fronteiras em fevereiro, mas inicialmente apenas os cidadãos que regressavam do estrangeiro foram autorizados a entrar no país ao abrigo de um esquema governamental.

A partir de hoje, porém, todos os visitantes são autorizados a entrar, mas apenas na condição de apresentarem um certificado de vacinação ou uma isenção aprovada.