Encontre tudo o que precisa para o enxoval do seu bebé na Epopeia Casa de Tecidos

E se está na altura certa para começar a preparar o enxoval do seu bebé, nada melhor do que visitar a Epopeia Casa de Tecidos, onde encontrará uma imensa variedade de tecidos de qualidade que proporcionarão o máximo conforto ao seu recém-nascido e que marcarão pela diferença, certamente. Desde o pano turco protector de cama, o pano de fralda, a cambraia lisa para bordar ou pintar, o lençol de criança, a popeline, a cambraia estampada (floral e geométrica), o pano turco para toalha, o piquê e o fustão liso para colchinhas ou protectores de berço, as flanelas lisas, a manta polar lisa e estampada e uma série de artigos à sua inteira disposição e, ainda por cima, com 30% de desconto!

Aproveite a nossa promoção de 06/07/2022 a 14/07/2022 e compre peças de qualidade!

Epopeia Casa de Tecidos

Contacto: 935 771 815

E-mail: [email protected]

Morada: Rua dos Tanoeiros, nº. 60, 9000-058 Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/EpopeiaCasaDeTecidos

Instagram: https://www.instagram.com/epopeiacasadetecidos/