Desmantelados na Venezuela 11 grupos criminosos de tráfico humano

As autoridades venezuelanas desmantelaram 11 grupos criminosos dedicados ao tráfico humano, anunciou na sexta-feira o ministro do Interior e Justiça do país, Remígio Ceballos.

"Desmantelámos 11 grupos criminosos nos últimos meses" escreveu o ministro na rede social Twitter, precisando que foram detidas 27 pessoas e outras 42 resgatadas.

A ação, explicou, decorreu através de um "trabalho conjunto entre o Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária) e a Polícia Nacional Bolivariana (PNB)" com o propósito de "proteger o povo".

Numa outra mensagem, Remígio Ceballos disse que é necessário "fortalecer a denúncia estruturalmente".

"Estamos empenhados em potenciar, transformar e revolucionar a atuação policial e fortalecer os órgãos de segurança cidadã", afirmou.

O ministro venezuelano disse ainda que é necessário "continuar a combater e a lutar para eliminar desde a raiz estes crimes" no país.

"A Venezuela é signatária dos acordos internacionais necessários para combater este tipo de crime", sublinhou.