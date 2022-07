Actividade económica na Venezuela aumentou 12,3% em seis meses

A atividade económica da Venezuela expandiu-se 12,3% durante o primeiro semestre de 2022, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Observatório Venezuelano de Finanças (OVF).

"Utilizando o Indicador Mensal de Atividade Económica, durante o primeiro semestre de 2022, a atividade económica registou um aumento anualizado de 12,3%", explica o OVF em comunicado divulgado em Caracas.

O documento precisa que "no segundo trimestre de 2022, o aumento foi de 16,6%" devido ao "aumento da produção petrolífera, o aumento das despesas governamentais e pelo fim da hiperinflação".

"Trata-se de um crescimento modesto tendo em conta os grandes declínios na produção de bens e serviços em 2019 e 2020", sublinha o documento.

Segundo o OVF, nos meses de abril, maio e junho de 2022 a produção petrolífera subiu para "36,3%, estabilizando-se nos 700.000 barris diários", o que "sugere a perda do efeito multiplicador do petróleo sobre o resto da economia".

Entretanto, "a carteira de crédito, basicamente crédito ao consumo, recuperou modestamente 21%, se tivermos em conta as quedas significativas que esta variável tem vindo a mostrar".

"Da mesma forma, o governo aumentou significativamente as suas despesas, principalmente as correntes", explica.

Segundo o OVF a economia venezuelana manteve em queda "durante 27 trimestres consecutivos", desde o quarto trimestre de 2014 até ao terceiro trimestre de 2021.

"No segundo trimestre de 2022 a dimensão da economia venezuelana era de apenas 21% do que era no segundo trimestre de 2012, pelo que a perda de atividade foi considerável. Poucas vezes se tem sido observado uma queda tão intensa e prolongada numa economia em períodos que não foram marcados por conflitos armados", explica o documento.

O OVF chama a atenção para a existência de uma questão estatística com a informação divulgada, sublinhando que "embora se trate de variações anualizadas, a base de comparação é muito baixa devido a contrações prévias na atividade económica, o que tende a magnificar qualquer câmbio percentual de um sinal positivo".