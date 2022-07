Tribunal grego ordena restituição de petróleo do Irão apreendido a pedido dos EUA

O Supremo Tribunal grego autorizou hoje a restituição do petróleo iraniano apreendido a pedido dos EUA a bordo de um petroleiro com pavilhão russo, que motivou uma disputa judicial com o Irão, durante meses.

Fonte judicial informou hoje que o Tribunal decidiu rejeitar o apelo de uma companhia marítima, baseada em Atenas, Times Navigation, que tinha descarregado o petróleo do petroleiro Lana, aparentemente a pedido do Departamento de Justiça dos EUA.

Contactada pela AFP, a Times Navigation não respondeu.

As autoridades gregas tinham apreendido, em 19 de abril, ao largo da ilha Eubée, o petroleiro russo Pegas -- rebatizado poucos dias depois Lana -- devido às sanções europeias ligadas à invasão da Ucrânia pela Federação Russa.

Segundo informações divulgadas na altura, o petroleiro transportaria 115 mil toneladas de petróleo iraniano.

Pouco depois, as autoridades gregas garantiram que o navio e a tripulação iriam ser libertados. Mas o petróleo seria retido por solicitação do Departamento de Justiça dos EUA. Um processo de transferência da carga para um navio fretado pelos EUA tinha, entretanto, começado.

Os EUA estão a impor sanções económicas ao Irão, que, entre outras, afetam as suas exportações de petróleo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão tinha solicitado, através da Organização Marítima Internacional, ao governo grego que libertasse o petroleiro, enquanto acusava os EUA de "ter descarregado a carga do navio".

Em represália, o Irão apreendeu dois petroleiros gregos.

Um tribunal regional grego tinha ordenado em 09 de junho a restituição ao Irão do petróleo confiscado.

Segundo a agência noticiosa grega Athens News, estão em causa cerca de 60 mil toneladas de petróleo, da carga inicial transportada pela Lana.

A embaixada do Irão comentou hoje na rede social Twitter: "Em breve, a operação de transferência vai começar e o petróleo roubado ao Irão deve ser restituído ao Lana. Um outro fiasco para os piratas!".