Partido de direita Irmãos de Itália lidera sondagens para eleições de Setembro

O partido de direita Irmãos de Itália (FdI), liderado por Giorgia Meloni, lidera as sondagens para as eleições de 25 de setembro com 23% das intenções de voto, adiantou hoje a agência de notícias italiana ANSA.

Em caso de vitória do centro-direita nas eleições legislativas, e se o FdI sair vencedor, Meloni coloca-se em boa posição para tornar-se na primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro em Itália.

A Liga, partido de direita liderado por Matteo Salvini, recolhe entre 13% e 14% das intenções de voto, enquanto o centro-direita Forza Itália, de Silvio Berlusconi, conta com cerca de 8% dos votos, segundo as sondagens.

As hipóteses da direita parecem, de resto, reforçadas pelos problemas enfrentados pelo lado oposto do espectro político no país.

Era esperado que o Partido Democrata (PD), de centro-esquerda, e o Movimento 5 Estrelas (M5S) concorressem em coligação, mas esta aliança foi colocada em dúvida pelo facto de o movimento do antigo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, o M5S, ter desencadeado a crise que levou à queda do Governo de Mario Draghi na semana passada.

Vários pequenos partidos centristas e de esquerda recolhem menos de 5% das intenções de voto, mas se o PS e o M5S, que recolhem entre 10% e 11% das intenções, não conseguirem um acordo com esses movimentos de menor expressão, as suas hipóteses de impedir a direita e o centro-direita de chegar ao poder parecem escassas, de acordo com os comentadores políticos locais.

A Itália deve realizar eleições gerias em 25 de setembro, após o presidente Sergio Mattarella ter dissolvido o Parlamento na quinta-feira, na sequência da renúncia do primeiro-ministro Mario Draghi.

O Governo de unidade nacional, liderado pelo ex-presidente do Banco Central Europeu, caiu após um ano e meio no poder, ao não conseguir o apoio do M5S, do FI e da Liga.