A higienização do cabelo é uma etapa extremamente importante para garantir a beleza e a saúde dos fios.

Embora lavar os cabelos seja uma tarefa simples do nosso quotidiano, a verdade é que alguns hábitos podem ser prejudiciais, sem que você perceba.

Para ajudá-lo neste sentido, o KeBeleza explica, primeiramente, a função de cada produto utilizado na hora de lavar.

Champô:

Remove a sujidade do couro cabeludo e dos fios, abrindo as cutículas dos fios e limpando os resíduos, ou seja, deixa as cutículas abertas para receber o tratamento.

Máscara de tratamento:

Deposita os nutrientes que os fios precisam para se revitalizarem.

Condicionador:

Fecha as cutículas, deixando os fios mais sedosos e suaves.

Posto isto, importa agora perceber a forma correcta de lavar os cabelos.

Em dias de tratamento é importante seguir os passos posteriormente enumerados:

1- Molhe o cabelo, aplique o champô e esfregue o couro cabeludo suavemente com os dedos (não com as unhas, para não ferir). Aplique mais uma vez o champô.

2- Após retirar todo o champô, retire o excesso da água com uma toalha e aplique a máscara de tratamento, nos meios e pontas, nunca no couro cabeludo. Deixe agir de 5 a 10 minutos (no máximo).

3- Após retirar a máscara, finalize com o condicionador nos meios e pontas e lave.

E assim os cabelos ficarão tratados.

Obs: Finalize sempre com o condicionador.

E em dias sem tratamento? O que fazer?

Lave o cabelo com o champô 2 vezes e finalize com o condicionador.

Atenção: É indispensável usar um protetor térmico antes de usar o secador.

O KeBeleza recomenda sempre produtos, no mínimo, 50% naturais, pois irão reforçar o tratamento.

Os produtos que não contêm fórmulas naturais não tratam, apenas fazem uma "maquilhagem" nos fios.

Para pessoas com uma rotina mais atarefada, o KeBeleza aconselha um investimento em produtos de qualidade, pois a falta de tempo exige produtos de qualidade para que, num curto espaço de tempo, consiga manter a saúde do cabelo.

Para quem usa um champô de tratamento específico, o ideal é intercalar nas lavagens com outro champô neutro.

KeBeleza

Contacto: 291 645 326

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/Kebelezalisos/

Morada: Estrada do Aeroporto 140, Centro Comercial da Cancela, Loja 9, 9060-382 Funchal.